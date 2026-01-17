Mumbai Corporation 2026: Full List of Winning Candidates

[Sangeeta Koli of Congress has won from BMC's Division 49 Ambujwadi after 20 years. (Image shared by Imran Pratapgarhi, Member of Rajya Sabha from Maharashtra and National Chairman Congress Minority Department)]
Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC): The Maharashtra State Election Commission has released the ward wise full list of candidates who have won the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC or Mumbai Mahanagar Palika / Mumbai Municipal Corporation) 2026 elections.
The Poll Panel data said that the BJP had contested on 135 seats and won 89 seats. This is two more than 87 the BJP had won in 2017.
Shiv Sena (Eknath Shinde), which contested the BMC elections in alliance with the BJP, had fielded candidates in 91 wards but could won just 29 seats.
The BJP and Shiv Sena (Shinde) together have won 118 seats which is more than the half way mark needed to elect Mayor.
Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray or UBT) had fielded candidates on 162 seats but won only 65. Its alliance partner Maharashtra Navnirman Sena (MNS) of Raj Thackeray had 6 of the 53 wards it had contested.
The Congress had fielded candidates in 148 wards and won 24, NCP (Sharad Pawar) has won just 01 seat whereas NCP (Ajit Pawar) has won 03 seats.
Ward No. 1 - Rekha Yadav - Shiv Sena
Ward No. 2 - Tejashwi Ghosalkar - Shiv Sena
Ward No. 3 - Prakash Darekar - BJP
Ward No. 4 - Mangesh Pangare - Shiv Sena
Ward No. 5 - Sanjay Ghadi - Shiv Sena
Ward No. 6 - Diksha Harshad Karkar - Shiv Sena
Ward No. 7 - Ganesh Khankar - BJP
Ward No. 8 - Yogita Patil - BJP
Ward No. 9 - Shivanand Shetty - BJP
Ward No. 10 - Jitendra Patel - BJP
Ward No. 11 - Aditi Khursange - Shiv Sena
Ward No. 12 - Sarika Jhore - Shiv Sena (UBT)
Ward No. 13 - Rani Dwivedi - Nighut - BJP
Ward No. 14 - Seema Kiran Shinde - BJP
Ward No. 15 - Jignasa Shaha - BJJP
Ward No. 16 - Shweta Korgawkar - BJP
Ward No. 17 - Shilpa Saurabh Sangore - BJP
Ward No. 18 - Sandhya Vipul Doshi - Shiv Sena
Ward No. 19 - Skill Shrikant Kavathankar - BJP
Ward No. 20 - Deepak Tawde - BJP
Ward No. 21 - Lina Patel Deherkar - BJP
Ward No. 22 - Himanshu Parekh - BJP
Ward No. 23 - Shivakumar Jha - BJP
Ward No. 24 - Swati Jaiswal - BJP
Ward No. 25 - Nisha Parulekar - BJP
Ward No. 26 - Dharmendra Kale - Shiv Sena UBT
Ward No. 27 - Neelam Sunil Gurav - BJP
Ward No. 28 - Ajanta Yadav - Congress
Ward No. 29 - Sachin Patil - Shiv Sena UBT
Ward No. 30 - Dhaval Vora - BJP
Ward No. 31 - Manisha Kamlesh Yadav - BJP
Ward No. 32 - Geeta Bhandari - Shiv Sena UBT
Ward No. 33 - Qamar Jahan Moeen Siddiqui - Congress
Ward No. 34 - Haiderali Aslam Sheikh - Congress
Ward No. 35 - Yogesh Rajbadur Verma - BJP
Ward No. 36 - Siddharth Sharma - BJP
Ward No. 37 - Yogita Kadam - Shiv Sena UBT
Ward No. 38 - Surekha Parab - MNS
Ward No. 39 - Pushpa Kalmbe - Shiv Sena UBT
Ward No. 40 - Tulashiram Shinde - Shiv Sena UBT
Ward No. 41 - Suhas Wadkar - Shiv Sena UBT
Ward No. 42 - Dhanashree Vaibhav Bharadkar - Shiv Sena
Ward No. 43 - Ajit Balkrishna Ravarane - Nationalist Congress Sharadchandra Pawar
Ward No. 44 - Sangeeta Sharma - BJP
Ward No. 45 - Sanjay Namdev Kamble - BJP
Ward No. 46 - Yogita Koli - BJP
Ward No. 47 - Tejindersing Tiwana- BJP
Ward No. 48 - Rafiq Ilyas Sheikh - Congress
Ward No. 49 - Sangita Koli - Congress
Ward No. 50 - Vikram Rajput - BJP
Ward No. 51 - Varsha Swapnil Tembalkar - Shiv Sena
Ward No. 52 - Preeti Satam - BJP
Ward No. 53 - Jitendra Valvi - Shiv Sena UBT
Ward No. 54 - Ankit Sunil Prabhu - Shiv Sena UBT
Ward No. 55 - Harsh Patel - BJP
Ward No. 56 - Laxmi Bhatia - Shiv Sena UBT
Ward No. 57 - Pillay Srikala Ramachandran - BJP
Ward No. 58 - Sandeep Patel - BJP
Ward No. 59 - Yashodhar (Shailesh) Fanse - Shiv Sena UBT
Ward No. 60 - Sayley Kulkarni - BJP
Ward No. 61 - Divya Avnish Singh - Congress
Ward No. 62 - Jhishan Genghis Multani - Shiv Sena UBT
Ward No. 63 - Rupesh Savarkar - BJP
Ward No. 64 - Saba Harun Khan - Shiv Sena UBT
Ward No. 65 - Vitthal Banderi - BJP
Ward No. 66 - Haider Mehr Mohsin - Congress
Ward No. 67 - Deepak Kotekar - BJP
Ward No. 68 - Rohan Rathore - BJP
Ward No. 69 - Sudha Shambhunath Singh - BJP
Ward No. 70 - Anish Makwani - BJP
Ward No. 71 - Sunita Rajesh Mehta - BJP
Ward No. 72 - Mamata Yadav - BJP
Ward No. 73 - Lona Rawat - Shiv Sena UBT
Ward No. 74 - Vidya Arya - MNS
Ward No. 75 - Pramod Pandurang Sawant - Shiv Sena UBT
Ward No. 76 - Prakash Daulat Musale - BJP
Ward No. 77 - Shivani Shailesh Parab - Shiv Sena UBT
Ward No. 78 - Sophie Nazia Abdul Jabbar - Shiv Sena
Ward No. 79 - Juatkar Mansi Madhukar - Shiv Sena UBT
Ward No. 80 - Disha Sunil Yadav - BJP
Ward No. 81 - Kesharben Murji Patel - BJP
Ward No. 82 - Amin Jagdishwari Jagadish - BJP
Ward No. 83 - Sonali Sameer Sabe
Ward No. 84 - Anjali Samant - BJP
Ward No. 85 - Milind Ramnath Shinde - BJP
Ward No. 86 - Rai Ritesh Kamlesh - Shiv Sena
Ward No. 87 - Pooja Mahadeshwar - Shiv Sena UBT
Ward No. 88 - Sharvari Parab - Shiv Sena UBT
Ward No. 89 - Geetesh Raut - Shiv Sena UBT
Ward No. 90 - Tulip Miranda - Congress
Ward No. 91 - Sagun Vasant Naik - Shiv Sena
Ward No. 92 - Mohd. Ibrahim Qureshi - Congress
Ward No. 93 - Rohini Kamle - Shiv Sena UBT
Ward No. 94 - Padma Dipak Bhutkar - Shiv Sena UBT
Ward No. 95 - Hari Jagannath Shastri - Shiv Sena UBT
Ward No. 96 - Khan Ayesha Shams - Nationalist Congress
Ward No. 97 - Hetal Gala - BJP
Ward No. 98 - Alka Subhash Kerkar - BJP
Ward No. 99 - Chintamani Dattaram Niwate - Shiv Sena UBT
Ward No. 100 - Swapna Mhatre - BJJP
Ward No. 101 - Aaron Sicilia Demelo - Congress
Ward No. 102 - Khan Rahebar Siraj - Congress
Ward No. 103 - Hetal Gala Morvekar - BJP
Ward No. 104 - Prakash Gangadhare - BJP
Ward No. 105 - Anita Nandkumar Vaiti - BJJP
Ward No. 106 - Prabhakar Shinde - BJP
Ward No. 107 - Neil Kirit Somaiya - BJP
Ward No. 108 - Dipika Message Ghag - BJP
Ward No. 109 - Suresh Atmaram Shinde - Shiv Sena UBT
Ward No. 110 - Asha Suresh Koparkar - Congress
Ward No. 111- Deepak Sawant - Shiv Sena UBT
Ward No. 112 - Witness Darvi - BJP
Ward No. 113 - Dipmala Baban Grow - Shiv Sena UBT
Ward No. 114 - Rajul Sanjay Patil - Shiv Sena UBT
Ward No. 115 - Rajbhoj Jyoti Anil - MNS
Ward No. 116 - Jagriti Prakti Patil - BJP
[Imran Pratapgarhi, Member of Rajya Sabha from Maharashtra and National Chairman Congress Minority Department, leading a rally in support of Naseema Javed Juneja and other Congress candidates.]
Ward No. 117 - Shweta Pavaskar - Shiv Sena UBT
Ward No. 118 - Sunita Chandrashekhar Jadhav - Shiv Sena UBT
Ward No. 119 - Rajesh Pandhrinath Sonawale - Shiv Sena
Ward No. 120 - Vishwas Tukaram Shinde - Shiv Sena UBT
Ward No. 121 - Priyadarshini Thackeray - Shiv Sena UBT
Ward No. 122 - Chandan Sharma - BJP
Ward No. 123 - Sunil More - Shiv Sena UBT
Ward No. 124 - Sakina Sheikh - Shiv Sena UBT
Ward No. 125 - Suresh Avale - Shiv Sena
Ward No. 126 - Archana Bhalerao - BJJP
Ward No. 127 - Swarupa Tukaram Patil - Shiv Sena UBT
Ward No. 128 - Sai Shirke - MNS
Ward No. 129 - Ashwini Bharat Mate - BJP
Ward No. 130 - Dharmesh Bhupat Giri - BJP
Ward No. 131 - Rakhi Harishchandra Jadhav - BJP
Ward No. 132 - Ritu Rajesh Tawde - BJP
Ward No. 133 - Manufactured Bibhishan Kande - Shiv Sena
Ward No. 134 - Mehjabeen Atique Ahmed Khan - AIMIM
Ward No. 135 - Navnath Ban - BJP
Ward No. 136 - Zameer Murtuza Qureshi - AIMIM
Ward No. 137 - Sameer Patel - AIMIM
Ward No. 138 - Roshan Irfan Sheikh - AIMIM
Ward No. 139 - Shabana Atif Sheikh - AIMIM
Ward No. 140 - Vijay Tatoba Ubale - AIMIM
Ward No. 141 - Vitthal Govind Lokre - Shiv Sena UBT
Ward No. 142 - Aayant Khandekar - Shiv Sena
Ward No. 143 - Shabana Mohammad Farooq Qazi - AIMIM
Ward No. 144 - Dinesh Panchal - BJP
Ward No. 145 - Khairunnisa Akbar Hussain - AIMIM
Ward No. 146 - Samriddhi Ganesh Kate - Shiv Sena
Ward No. 147 - Pragya Sadaphule - Shiv Sena
Ward No. 148 - Anjali Sanjay Naik - Shiv Sena
Ward No. 149 - Sushma Sawant - BJP
Ward No. 150 - Vaishali Ajit Shendkar - Congress
Ward No. 151 - Kashish Phulwaria - BJP
Ward No. 152 - Asha Subhash Marathe - BJP
Ward No. 153 - Minakshi Patankar - Shiv Sena UBT
Ward No. 154 - Mahadev Shivana - BJP
Ward No. 155 - Snehal Vishnu Shivkar - Shiv Sena UBT
Ward No. 156 - Ashwini Matekar - Shiv Sena
Ward No. 157 - Sarita Mhaske - Shiv Sena UBT
Ward No. 158 - Chitra Somnath Sangle - Shiv Sena UBT
Ward No. 159 - Prakash Devji More - BJP
Ward No. 160 - Kiran Landge - Shiv Sena
Ward No. 161 - Vijayendra Onkar Shinde - Shiv Sena
Ward No. 162 - Amir Naseem Khan - Congress
Ward No. 163 - Shaila Dilip Lande - Shiv Sena
Ward No. 164 - Harish Bhandirge - BJP
Ward No. 165 - Ashraf Azhmi - Congress
Ward No. 166 - Meenal Sanjay Turde - Shiv Sena
Ward No. 167 - Dr Saman Arshad Azhmi - Congress
Ward No. 168 - Dr Saeeda Khan - Nationalist Congress Party (NCP)
Ward No. 169 - Pravina Manish Morajkar - Shiv Sena UBT
Ward No. 170 - Bushra Nadeem Captain Malik - Nationalist Congress Party (NCP)
Ward No. 171 - Rani Yerunkar - Shiv Sena UBT
Ward No. 172 - Rajeshri Rajesh Shirwadkar - BJP
Ward No. 173 - Shilpa Duttaram Keluskar - BJP
Ward No. 174 - Kanojia Sakshi Anil - BJP
Ward No. 175 - Mansi Satamkar - Shiv Sena
Ward No. 176 - Line R. K. Yadav - BJP
Ward No. 177 - Kalpesha Jesal Kothari - BJP
Ward No. 178 - Amey Arun Ghole - Shiv Sena
Ward No. 179 - Ayesha Sufiyan Vanu - Nationalist Congress Party
Ward No. 180 - Trishna Biswasrao - Shiv Sena
Ward No. 181 - Anilbhau Kadam - Shiv Sena UBT
Ward No. 182 - Milind Vaidya - Shiv Sena UBT
Ward No. 183 - Asha Deepak Kale - Congress
Ward No. 184 - Sajida Bi Haji Babbu Khan - Congress
Ward No. 185 - Jagdish Thewalpeel - Shiv Sena UBT
Ward No. 186 - Archana Avirat Shinde - Shiv Sena UBT
Ward No. 187 - Joseph Manvel Koli - Shiv Sena UBT
Ward No. 188 - Bhaskar Shetty - Shiv Sena
Ward No. 189 - Harshala Ashish More - Shiv Sena UBT
Ward No. 190 - Shital Suresh Gambhir - BJP
Ward No. 191 - Vishakha Raut - Shiv Sena UBT
Ward No. 192 - Yashwant Killedar - MNS
Ward No. 193 - Hemangi Hareswar Varlikar - Shiv Sena UBT
Ward No. 194 - Nishikant Shinde - Shiv Sena UBT
Ward No. 195 - Vijay Jagannath Bhange - Shiv Sena UBT
Ward No. 196 - Padmaja Chemburkar - Shiv Sena UBT
Ward No. 197 - Vanita Dattaram Naravankar - Shiv Sena
Ward No. 198 - Aboli Gopal Khade - Shiv Sena UBT
Ward No. 199 - Kishori Kishore Pednekar - Shiv Sena UBT
Ward No. 200 - Urmila Panchaal - Shiv Sena UBT
Ward No. 201 - Iram Sajit Ahmad Siddiqui - Samajwadi Party
Ward No. 202 - Shraddha Jadhav - Shiv Sena UBT
Ward No. 203 - Shraddha Pednekar - Shiv Sena UBT
Ward No. 204 - Kiran Prabhakar Tawde - Shiv Sena UBT
Ward No. 205 - Supriya Dilip Dalvi - MNS
Ward No. 206 - Sachin Padval - Shiv Sena UBT
Ward No. 207 - Rohidas Lokhande - BJP
Ward No. 208 - Ramakant Sakharam Rahte - Shiv Sena UBT
Ward No. 209 - Yamini Jadhav - Shiv Sena
Ward No. 210 - Sonam Jamsutkar - Shiv Sena UBT
Ward No. 211 - Waqar Khan - Congress
Ward No. 212 - Abrahani Shahzad - Samajwadi Party
Ward No. 213 - Naseema Javed Juneja - Congress
Ward No. 214 - Ajay Patil - BJP
Ward No. 215 - Santosh Male - BJP
Ward No. 216 - Rajeshri Mahesh Bhatankar - Congress
Ward No. 217 - Gaurang Zaveri- BJP
Ward No. 218 - Snehal Tendulkar - BJP
Ward No. 219 - Sunny Sanap - BJP
Ward No. 220 - Sampada Vaibhav Mayekar - Shiv Sena UBT
Ward No. 221 - Akash Raj Purohit - BJP
Ward No. 222 - Rita Bharat Makwana - BJJP
Ward No. 223 - Gyanraj Yashwant Nikam - Congress
Ward No. 224 - Parack Ruksana Nurul Amin - Congress
Ward No. 225 - Harshita Ashwin Narwekar - BJP
Ward No. 226 - Makarand Suresh Narwekar - BJP
Ward No. 227 - Gauravi Shivalkar Narwekar - BJP
Along with the Mumbai Municipal Corporation (BMC), civic body elections were held in 28 other corporations of Maharashtra.
As per the final result announced by the state election commission, out of the total 2,869 seats, the BJP has won 1,420 seats, Shiv Sena (Eknath Shinde) 375, Congress 329, NCP (Ajit Pawar) 175, Shiv Sena (UBT) 160, AIMIM 125, NCP (Sharad Pawar) 40 and MNS just 13 seats. (The result of some seats have not been announced.)
Follow ummid.com WhatsApp Channel for all the latest updates.
Select Language to Translate in Urdu, Hindi, Marathi or Arabic